Продающая курсы блогерша развеяла миф о своей профессии

Блогерша Митрошина опровергла мнение о том, что заниматься блогингом легко

Популярная российская блогерша и автор онлайн-курсов Александра Митрошина развеяла миф о своей профессии. В подкасте «Книжный чел», доступном на YouTube, она опровергла мнение о том, что заниматься блогингом легко.

«Никакая работа не лафа, ничья работа не халява, абсолютно любой труд, в том числе труд блогера, — это в любом случае работа», — сказала Митрошина. Она добавила, что многим людям только кажется, что блогеры зарабатывают легкие деньги. «Если бы я была непосвященным человеком, я бы, наверное, тоже так думала», — подчеркнула она.

Продающая курсы блогерша отметила, что, до того как завести блог, работала на радио и получала 20 тысяч рублей в месяц. «Подрабатывала на фрилансе и в итоге зарабатывала, наверное, 40 тысяч рублей. И у меня в голове не укладывалось, как можно хотя бы 100 тысяч рублей делать», — заключила она.

Следственный комитет России (СКР) в марте возбудил в отношении Александры Митрошиной уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения. После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ.

После поступления денег на расчетный счет блогерша переводила их на подконтрольные ей счета других индивидуальных предпринимателей. Таким образом, как считает следствие, Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

В последнее время правоохранительные органы стали уделять все больше внимания блогерам. В поле зрения помимо Александры Митрошиной, попали Елена Блиновская и Валерия Чекалина. Им вменяли уклонение от уплаты налогов.

