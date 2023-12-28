Парень из США уехал учиться в другую страну и узнал неприятную правду о себе

Пользователь Reddit с ником respec_my_authorita из США рассказал историю о том, как, переехав учиться в другую страну, узнал неприятную правду о себе. Неожиданный факт касался здоровья парня.

Герой истории отметил, что у него очень темные глаза. Он вспомнил, как в рамках учебного проекта в школе его глаза фотографировали, светив в них фонариком, но они не реагировали на свет. Сейчас автор публикации недоумевает, почему тогда не обратился к врачу.

Переехав за границу, рассказчик прошел бесплатный тест на зрение, так как в родной стране он не мог себе этого позволить. «Мне сказали, что у меня, возможно, необратимое повреждение зрения», — рассказал парень. Ему также сообщили, что эту проблему он мог получить в детстве из-за травмы головы.

В комментариях многие сочли странным тот факт, что автор публикации ни разу не обращался к врачу. Некоторые комментаторы посетовали на медицинское обслуживание в США, заявив, что врачи невнимательно относятся к пациентам, если у тех нет страховки.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как он, случайно заглянув в компьютер к медсестре, узнал неожиданную правду о семье. Автор публикации выяснил, что его ребенок имел группу третью группу крови, а у него и супруги была вторая. Мужчина заподозрил, что младенец мог родиться не от него.