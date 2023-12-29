Среда обитания
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17:49, 29 декабря 2023Среда обитания

Европейцы в шутку разбили 12 тысяч яиц

В Испании разбили 12 тысяч яиц в ходе традиционной яично-мучной битвы

Фото: Heino Kalis / Reuters

В испанской провинции Аликанте прошла традиционная яично-мучная битва. В ходе нее было разбито 12 тысяч яиц и разбросано 2,5 тысячи килограммов муки, пишет газета La Vanguardia.

Шуточное сражение в европейской стране проходит ежегодно в День святых младенцев. Традиция насчитывает два века. Участники фестиваля делятся на «военную хунту» и «оппозицию», имитируя военный переворот. Бойцы вооружаются лотками с яйцами и мешками с мукой. По словам мэра города Иби Серджио Карраско, все яйца, использованные в качестве орудий, были просрочены.

В ноябре сообщалось, что участники фестиваля в Индии закидали друг друга коровьим навозом. В Гоматапуре каждый год устраивают фестиваль, участники которого обмазываются навозом, а затем принимаются швырять его в людей. Многие из них верят, что таким образом искупают грехи своих предков. Кроме того, во время празднества наказывают лжецов: их заставляют сидеть на осле.

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      Виктория Клабукова
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