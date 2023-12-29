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11:15, 29 декабря 2023Из жизни

В Финляндии поймали уличного кота-людоеда

Уличного кота-людоеда поймали в больнице города Вантаа в Финляндии

Фото: Kichigin / Shutterstock / Fotodom

В Финляндии сотрудники больницы в провинции Уусимаа поймали кота-людоеда. Об этом сообщает MTV Uutiset.

Животное, которое питалось останками в морге, изловили работники медицинского учреждения в городе Вантаа. По их данным, кот проникал в так называемое временное хранилище — обычное складское помещение во дворе, где были установлены холодильные камеры.

В больнице отказались сказать, сколько покойников было повреждено животным. Уточняется, что кот был уличным и не принадлежал клинике или кому-то из сотрудников. В данный момент его передали в приют. «Судя по потрепанному виду и плохому состоянию, он был никому не нужен», — сказала сотрудница приюта Мари Аро.

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В данный момент инцидент расследует полиция. Там отказались комментировать произошедшее, однако сказали, что проинформируют общественность, если откроются новые обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в США пожилой мужчина расправился с женой из-за кота. Пара поссорилась из-за оплаты расходов на ветеринарную помощь для животного.

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      Никита Савин
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