Лавров удивился отсутствию манер у европейских чиновников

Лавров удивился отсутствию манер у чиновников Евросоюза во время визита в Пекин

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу «Россия 24» выразил удивление отсутствию манер у современных европейских чиновников.

Он вспомнил слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен во время ее визита в Пекин, заявившей, что отношение Европы к Китаю будет зависеть от того, как он поведет себя по Украине.

По словам Лаврова, на Западе «привыкли разговаривать со своими бывшими колониями, какими-то средними странами, которые зависят в финансовом смысле от Евросоюза и других западных государств».

«Но разговаривать так с великой державой, крупнейшей мировой экономикой? Со страной с многими тысячелетиями истории, культуры, традиций, изобретений? Это о многом говорит в том, что касается манер современной европейской бюрократии», — посетовал министр.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что позиция Китая по вопросу о военном конфликте на Украине определит будущие отношения государства с Европейским союзом. «То, как Китай позиционирует себя относительно конфликта России [с Украиной], конечно же, определит наши будущие отношения», — заявила она.

6 ноября исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд предположил, что Китай мог бы стать посредником между Россией и Украиной.