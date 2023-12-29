Махачев назвал желаемую дату следующего боя

Махачев заявил, что желает провести следующий бой в марте или после Рамадана

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в соцсети X назвал желаемую дату следующего боя.

«Я буду готов побить кого-нибудь в марте, либо встретимся после Рамадана», — написал он. Таким образом, россиянин планирует выйти в октагон не позднее 11 марта либо после 9 апреля.

21 октября Махачев во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Российский спортсмен нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение лишь однажды. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

