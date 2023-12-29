Назван лучший вид тренировок для пластики и грации

Старший тренер сети студий балета Акулина Бахтурина назвала лучший вид тренировок для улучшения пластики и грации. Ее слова приводит «Чемпионат».

Бахтурина посоветовала заниматься классической хореографией, которая укрепляет мышцы, дарит красивую осанку и ощущение легкости от собственного тела. По ее словам, результатом тренировок становятся подтянутые мышцы живота, ягодиц и ног.

Тренер рекомендовала новичкам выполнять базовые классические позиции, приседание плие, а также упражнения на растяжку. Отмечается, что заниматься стоит два-три раза в неделю. Строгим запретом к занятиям классической хореографией являются артриты, артрозы и заболевания позвоночника.

25 ноября фитнес-тренер Джо Мейер назвала танцы способом провести кардиотренировку. Она заявила, что танцы похожи на скрытую тренировку, потому что вы тренируетесь, даже не осознавая этого. Танцы не только учащают сердцебиение, но и улучшают настроение и психическое здоровье.

