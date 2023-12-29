Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Наполи
Сегодня
20:30 (Мск)
Монца
Италия - Серия А|18-й тур
Фиорентина
Сегодня
20:30 (Мск)
Торино
Италия - Серия А|18-й тур
Дженоа
Сегодня
22:45 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Лацио
Сегодня
22:45 (Мск)
Фрозиноне
Италия - Серия А|18-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Завтра
04:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
18:36, 29 декабря 2023Спорт

Назван лучший вид тренировок для пластики и грации

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва» 

Старший тренер сети студий балета Акулина Бахтурина назвала лучший вид тренировок для улучшения пластики и грации. Ее слова приводит «Чемпионат».

Бахтурина посоветовала заниматься классической хореографией, которая укрепляет мышцы, дарит красивую осанку и ощущение легкости от собственного тела. По ее словам, результатом тренировок становятся подтянутые мышцы живота, ягодиц и ног.

Тренер рекомендовала новичкам выполнять базовые классические позиции, приседание плие, а также упражнения на растяжку. Отмечается, что заниматься стоит два-три раза в неделю. Строгим запретом к занятиям классической хореографией являются артриты, артрозы и заболевания позвоночника.

25 ноября фитнес-тренер Джо Мейер назвала танцы способом провести кардиотренировку. Она заявила, что танцы похожи на скрытую тренировку, потому что вы тренируетесь, даже не осознавая этого. Танцы не только учащают сердцебиение, но и улучшают настроение и психическое здоровье.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Президент Польши обратился к НАТО по вопросу залетевшей с Украины ракеты

      Раскрыта цена чудо-смартфона

      Полковник высказался о запасах западного оружия у Украины

      Британия отправит Украине сотни ракет противовоздушной обороны

      В Польше оценили российскую РСЗО «Возрождение»

      Американская пара купила дом и обнаружила в подвале тайную комнату

      Россиянин скачал приложение и потерял 12 миллионов рублей

      В США назвали причину атак на американские базы

      Петр Ян назвал условие для организации боя с Макгрегором

      Москвичи бросились покупать электромобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости