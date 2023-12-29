Экономист назвал предел укрепления рубля

Экономист Григорьев назвал 87 рублей пределом укрепления доллара в январе

Укрепление рубля происходит за счет комбинации двух факторов. К такой ситуации на рынке приводит большой объем предложения валюты и низкий спрос, считает финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал предел укрепления рубля.

Рост курса национальной валюты, скорее всего, связан с тем, что экспортеры до конца года закрывают свои обязательства по указу о продаже валютной выручки, считает эксперт. Таким образом, объем предложения валюты сейчас превышает спрос на нее, убежден он. Основные покупатели, импортеры, вряд ли покупают много валюты, потому что январь для всех продавцов достаточно слабенький месяц в плане продаж, полагает Григорьев. Большой активности не проявляют и физические лица, так как те, кто хотел приобрести валюту для заграничных поездок, уже это сделали.

«Если не будут действовать дополнительные факторы макроэкономического или социально-политического характера, я думаю, что интервал для доллара в январе будет между 87 и 90 [рублей], евро же предельно может укрепиться до 96 [рублей]. Гипотетически возможно и более сильно укрепление, но, мне кажется, оно маловероятным», — поделился прогнозом экономист.

Он отметил, что в последний раз рубль так стремительно укреплялся в октябре после подписания указа о продаже валютной выручки экспортерами.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже в пятницу, 29 декабря, опустился ниже 99 рублей впервые с 20 декабря. Доллар же торгуется ниже 89 рублей.

Согласно указу президента России Владимира Путина, репатриация выручки вводится сроком на полгода и касается 43 групп крупнейших экспортеров. Введение требования в российском Минфине объясняли необходимостью стабилизировать курс рубля.

