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18:24, 29 декабря 2023Ценности

Раскрыт действенный способ отрастить волосы после выпадения

Кадр: @KIRTITEWANI / TikTok

Блогерша Кирти с никнеймом kirtitewani раскрыла действенный способ отрастить волосы после выпадения. Соответствующая информация появилась в ее TikTok.

На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала густые темные пряди, часть которых утратила натуральный пигмент и стала седой. По словам инфлюэнсерши, она регулярно пользуется домашним средством, которое помогло ей справиться с потерей волос.

Так, женщина посоветовала смешать стакан кокосового масла со столовой ложкой порошка амлы. Затем она порекомендовала добавить горсть листьев карри, столовую ложку семян пажитника, столько же семян черного кунжута и ветку алоэ вера.

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Блогерша рассказала, что полученные ингредиенты необходимо добавить в кастрюлю, проварить в течение часа, а затем процедить. Полученное средство, уточнила она, необходимо наносить на волосы. «Лучшее масло для волос», — заключила Кити.

Ранее парикмахер раскрыл правильные способы мытья головы. Эксперт призвал использовать только теплую воду, предварительно расчесав пряди.

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      Екатерина Ештокина
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