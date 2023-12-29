Россияне стали меньше брать ипотеку

В ноябре 2023 года выдачи ипотеки сократились на 11 процентов

В ноябре 2023 года выдачи ипотеки в России сократились на 11 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты «Скоринг-бюро».

В ноябре было выдано 166 тысяч кредитов. При этом их общая сумма уменьшилась на 10 процентов, до 693,3 миллиарда рублей. Средний размер ипотеки увеличился на один процент, до 4,2 миллиона рублей. Средний срок кредитования вырос на три месяца и составил 278 месяцев (23 года и 2 месяца).

Полная стоимость ипотеки в России в ноябре выросла до 11,3 процента. Это максимальный уровень с мая 2022 года. Показатель увеличился на 0,2 процентного пункта за месяц и на 0,9 процентного пункта за год. В мае 2022 года показатель составлял 12,2 процента. Повышение стоимости произошло на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком.

Ранее аналитик Денис Стукалов не исключил новую волну ажиотажного спроса на ипотеку на фоне сохранения текущих условий выдачи льготных займов. Однако это возможно только при условии наличия у россиян нужной суммы на первоначальный взнос или успешно проданной вторичной квартиры.