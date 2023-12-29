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14:22, 29 декабря 2023Ценности

Россиянкам раскрыли простые способы подготовиться к удачной фотосессии

Фото: Jonas Allert / Unsplash

Эксперт по моделингу и подиумному шагу Ольга Рон раскрыла россиянкам простые способы подготовиться к удачной фотосессии. Соответствующий материал публикует «Страсти».

В первую очередь накануне съемки специалистка посоветовала ограничить употребление воды, чая, кофе и алкоголя, чтобы исключить отеки на лице. Помимо этого, стоит отказаться от похода в солярий и заранее продумать образ, добавила Рон.

«Макияж — это очень важная часть подготовки к фотосессии. Не ленитесь и подчеркните свою красоту. Непосредственно перед съемкой нанесите тональный крем и пудру. Рассчитайте четко время для макияжа и прически, особенно если планируете воспользоваться услугами стилиста», — продолжила эксперт.

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Кроме того, собеседница издания также порекомендовала проследить за тем, чтобы одежда не оставляла следов на теле. Среди прочего важно заранее посмотреть зал, выбранный для съемки.

«Ответственно отнеситесь к выбору фотографа. Обязательно посмотрите его работы. Для сложных тематических съемок лучше выбирать команду: фотограф, продюсер, стилист, визажист. Важный момент: вам должно быть комфортно во время съемки», — заключила Рон.

Ранее в декабре модель показала три безболезненных способа подтянуть лицо. 26-летняя манекенщица из Аризоны рассказала, что использует скотч для лица, чтобы подтягивать кожу.

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      Екатерина Ештокина
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