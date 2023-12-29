Российские военные получили новые снайперские винтовки

«Известия»: российские военные получили первые серийные винтовки Чукавина

Российские военные начали получать снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) — первые серийные образцы нового оружия поступили в подразделения Российской армии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России.

Отмечается, что СВЧ со временем должна заменить снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которая остается основным войсковым снайперским оружием. СВД эксплуатируют с 1963 года.

«СВД — хорошая винтовка и может решать все поставленные перед бойцами задачи, но она 1960-х годов разработки. С тех пор стрелковое оружие изменилось, появилась возможность сделать его более точным и легким. В винтовке Чукавина используются новые материалы и технологии, она прошла проверку боем и подтвердила свои высокие характеристики. Можно сказать, что она получила надежность, присущую СВД, но в то же время она более дальнобойная и точная», — сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

Базовая модификация СВЧ выполнена в калибре 7,62 на 54 миллиметра. Масса винтовки без магазина составляет 4,2 килограмма, а длина с пламегасителем и разложенным прикладом — 1170 миллиметров. СВЧ оснащена регулируемыми сошками и прикладом, а также механизмом регулировки усилия спуска. Кроме того, она получила прибор малошумной стрельбы, который приглушает звук выстрела и гасит пламя. Установленная на СВЧ планка Пикатинни позволяет монтировать любые модели прицелов.

Ранее в декабре в концерне «Калашников» сообщили о передаче Минобороны России первой серийной партии СВЧ.

В июле индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что за счет использования современных материалов СВЧ легче винтовки Драгунова.