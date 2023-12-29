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11:55, 29 декабря 2023Экономика

Цены на нефть достигли крупнейшего годового падения со времен пандемии

Биржевые цены на нефть Brent упали почти на 10 процентов с начала 2023 года

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

С начала января биржевые цены на эталонную североморскую марку нефти Brent достигли крупнейшего годового падения со времен пандемии коронавируса. По итогам 2023 года сырьевые котировки потеряли в стоимости около 10 процентов, сообщает Bloomberg.

В качестве одной из главных причин подобной динамики в конце 2023 года аналитики назвали риски резкого увеличения объемов добычи в государствах, не входящих в состав Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Вкупе с опасениями участников глобального энергетического рынка по поводу возможного замедления мирового роста спроса на нефть этот фактор ускорил годовые темпы сокращения стоимости сырья ближе к концу декабря. Дополнительным драйвером также стал выход Анголы из состава ОПЕК, резюмировали эксперты.

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В настоящее время стоимость фьючерсных контрактов на поставки нефти Brent в марте 2024 года держатся в районе 77,7 доллара за баррель, хотя в самом начале и во второй половине января сырьевые котировки находились на уровне 86-88 долларов. В свою очередь, цены на поставки нефти в апреле и мае 2024 года сейчас составляют 77,4-77,5 доллара.

Резкое снижение биржевых сырьевых котировок во второй половине декабря началось сразу после выхода Анголы из состава ОПЕК. Поводом для протеста стало несогласие представителей делегации африканской страны с установленной для нее квотой по добыче в районе 1,1 миллиона баррелей в сутки в начале января 2024 года. На этом фоне глава делегации Анголы Педру Эставао счел подобный уровень слишком низким и заявил, что вместо этого государство нарастит добычу до 1,8 миллиона баррелей в день в январе.

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      Анатолий Акулов
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