Украинские власти заявили о проблемах с электроснабжением в Харькове

Премьер Шмыгаль: в Харькове есть проблемы с электроснабжением после взрывов

В Харькове есть проблемы с электроснабжением после взрывов, которые произошли утром в пятницу, 29 декабря. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«В Харькове в результате массированной атаки возникли проблемы с электроснабжением», — говорится в публикации.

Утром 29 декабря, взрывы произошли во многих украинских городах и регионах. Речь идет об Одессе, Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове и других населенных пунктах. В некоторых городах взрывы гремели неоднократно. Кроме того, власти объявляли воздушную тревогу на всей территории Украины.

В результате в Подольском районе столицы страны загорелось складское помещение. Кроме того, в Одесской области было повреждено законсервированное здание объекта инфраструктуры.