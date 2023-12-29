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15:13, 29 декабря 2023Бывший СССР

В МИД России объяснили снятие запрета с «Талибана» в Казахстане

Захарова: снятие Казахстаном запрета с «Талибана» поможет Афганистану

Фото: Ali Khara / Reuters

Исключение «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка запрещенных организаций в Казахстане поможет Афганистану выйти из изоляции и установить мир в регионе. Так снятие запрета с движения объяснила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Надеемся, что такое решение Астаны позитивно скажется на развитии диалога с властями Афганистана, укрепит взаимное доверие, в том числе в деле общих усилий по поддержанию региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркопреступностью», — сказала Захарова.

По ее словам, решение Астаны поспособствует выведению Афганистана из международной изоляции и ее интеграции в мировые политические и экономические процессы, а также откроет возможности для помощи афганскому населению.

Ранее правительство Казахстана приняло решение исключить «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций. Глава МИД республики Айбек Смадияров объяснил решение тем, что движение не входит в список организаций, признанных террористическими СБ ООН.

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      Алевтина Запольская
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