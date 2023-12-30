Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 30
Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода пострадали не менее 30 человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал 112.
Ранее стало известно, что количество погибших возросло до четырех человек, среди них двое несовершеннолетних.
В результате обстрела в городе продолжаются пожары. В том числе снаряды попали в городскую елку у здания правительства области.
Местные власти намерены ввести режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий обстрела. Официальной оценки повреждений не представлено. На фотографиях и видеозаписях, попавших в интернет, видны несколько горящих автомобилей, повреждение пятиэтажного жилого дома и поднимающийся над городом дым.
Накануне, 29 декабря, Россия нанесла ракетный удар по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины. Украинские власти сообщают о гибели более 30 человек, пострадали более ста человек, разбор завалов продолжается. Россия обвиняет в гибели мирных жителей работу ПВО.