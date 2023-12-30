Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 30

Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Белгорода увеличилось до 30

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода пострадали не менее 30 человек. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал 112.

Ранее стало известно, что количество погибших возросло до четырех человек, среди них двое несовершеннолетних.

В результате обстрела в городе продолжаются пожары. В том числе снаряды попали в городскую елку у здания правительства области.

Местные власти намерены ввести режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий обстрела. Официальной оценки повреждений не представлено. На фотографиях и видеозаписях, попавших в интернет, видны несколько горящих автомобилей, повреждение пятиэтажного жилого дома и поднимающийся над городом дым.

Накануне, 29 декабря, Россия нанесла ракетный удар по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины. Украинские власти сообщают о гибели более 30 человек, пострадали более ста человек, разбор завалов продолжается. Россия обвиняет в гибели мирных жителей работу ПВО.