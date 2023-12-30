Названы главные провалы в IT в 2023 году

Соцсеть X и планшет Microsoft стали главными провалами по версии Engadget

Авторы издания Engadget перечислили самые провальные продукты и релизы в IT в 2023 году. Список опубликован на сайте медиа.

В первую очередь журналисты выбрали соцсеть Twitter, которую переименовали в X после приобретения Илоном Маском. В материале говорится, что ресурс превратился в самую хаотичную социальную сеть в интернете. Также авторы отметили планшеты Microsoft Surface, которые провалились в продаже.

Одним из главных провалов 2023 года специалисты назвали выставку видеоигр E3, которую после череды переносов и отмен окончательно закрыли. «Мы писали о том, что отрасли не нужна E3, много лет назад», — отметили авторы.

В список также включили индустрию криптовалют: «Так много высокопоставленных людей, которые связали свою деятельность с криптовалютой, либо находятся в тюрьме, либо ожидают суда за мошенничество». В заключение журналисты выделили Reddit — весной руководители платформы сделали доступ к API площадки платным, из-за чего, по мнению экспертов, создали проблемы для пользователей.

Ранее авторы Engadget назвали самые прорывные технологии 2023 года. В топ включили соцсеть Threads, генеративный искусственный интеллект (ИИ) и гарнитуру Apple Vision Pro.