Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:30, 30 декабря 2023Наука и техника

Названы главные провалы в IT в 2023 году

Соцсеть X и планшет Microsoft стали главными провалами по версии Engadget

Фото: Steve Marcus / Reuters

Авторы издания Engadget перечислили самые провальные продукты и релизы в IT в 2023 году. Список опубликован на сайте медиа.

В первую очередь журналисты выбрали соцсеть Twitter, которую переименовали в X после приобретения Илоном Маском. В материале говорится, что ресурс превратился в самую хаотичную социальную сеть в интернете. Также авторы отметили планшеты Microsoft Surface, которые провалились в продаже.

Одним из главных провалов 2023 года специалисты назвали выставку видеоигр E3, которую после череды переносов и отмен окончательно закрыли. «Мы писали о том, что отрасли не нужна E3, много лет назад», — отметили авторы.

В список также включили индустрию криптовалют: «Так много высокопоставленных людей, которые связали свою деятельность с криптовалютой, либо находятся в тюрьме, либо ожидают суда за мошенничество». В заключение журналисты выделили Reddit — весной руководители платформы сделали доступ к API площадки платным, из-за чего, по мнению экспертов, создали проблемы для пользователей.

Ранее авторы Engadget назвали самые прорывные технологии 2023 года. В топ включили соцсеть Threads, генеративный искусственный интеллект (ИИ) и гарнитуру Apple Vision Pro.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ждите в самое ближайшее время» Небензя в Совбезе ООН призвал готовиться к плохим новостям для Украины и Запада

      Москвичам рассказали о погоде на 30 декабря

      Овечкин в третьем матче НХЛ подряд ушел с площадки без набранных очков

      Определены полезные для здоровья низкоуглеводные диеты

      Зеленского призвали уйти в отставку

      Российская авиация поразила опорные пункты ВСУ на донецком направлении

      Американцы оценили 2023 год для США

      Россиян предостерегли от опасной привычки в новогодние праздники

      Названы главные провалы в IT в 2023 году

      Маск снова возглавил список самых богатых людей мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости