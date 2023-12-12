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18:43, 12 декабря 2023Наука и техника

Крупнейшую игровую выставку окончательно отменили

WP: игровую выставку E3 окончательно отменили

Фото: Mike Blake / Reuters

Крупнейшую игровую выставку Electronic Entertainment Expo (E3) отменили навсегда. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Стэнли Пьер-Луи, президент Entertainment Software Association (ESA), которая организовывала мероприятие, заявил об этом в интервью газете. Пьер-Луи подчеркнул, что выставку окончательно закрыли «после более чем двух десятилетий проведения мероприятия, которое послужило центральной витриной для индустрии видеоигр в США и во всем мире».

«Мы знаем, что трудно прощаться с таким любимым событием, но это правильно, учитывая новые возможности, которые индустрия имеет для привлечения поклонников и партнеров», — отметил руководитель ESA.

По словам Стэнли Пьер-Луи, новые возможности включают в себя онлайн-конференции, которые доносят информацию до аудитории без затрат — платы за стенд и командировочные расходы. Журналисты WP отметили, что тенденцию запустили в Nintendo, когда в 2011 году провели первое мероприятие Direct с анонсом продуктов и игр.

Electronic Entertainment Expo — офлайн-выставка индустрии видеоигр, проходившая ежегодно. Первое мероприятие провели в мае 1995 года.

В 2023-м выставку E3 отменили — организаторы заявили, что запланированное мероприятие не вызвало «устойчивого интереса». В 2022 и 2020 годах выставка также не состоялась, в 2021-м мероприятие прошло в формате онлайн.

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      Андрей Ставицкий
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