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21:52, 30 декабря 2023Спорт

Названы преимущества пробных занятий в фитнес-клубах

Фото: Mark Bertulfo / Unsplash

Журналисты издания A-fitness назвали преимущества пробных занятий в фитнес-клубах.

Во-первых, ознакомительные тренировки помогут изучить доступное оборудование. Отмечается, что важно посмотреть, насколько новое оборудование, достаточно ли его и соответствует ли оно потребностям.

Во-вторых, следует обратить внимание на тренерский состав. «Если тренер плохо понимает свою работу, он будет не только бесполезным, но даже и вредным. Ведь неправильная рекомендация в спорте порой приводит к серьезным травмам», — подчеркнуто в материале.

В-третьих, пробный урок поможет оценить общий уровень заведения: чистоту, количество клиентов, состояние раздевалок. Наконец, пробное занятие позволяет заблаговременно определить соответствие зала возможностям и потребностям.

Ранее фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Она заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.

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      Андрей Стрельцов
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