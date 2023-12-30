Названы последствия поражения военных складов и аэродромов ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: в результате ударов РФ коммуникации ВСУ нарушены

Поражение Вооруженными силами (ВС) России складов, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также аэродромов, несомненно, скажется на Вооруженных силах Украины (ВСУ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия ударов для Киева.

«Все коммуникации ВСУ нарушены. Удары нанесены по критически важным объектам. Последствия, несомненно, скажутся на ВСУ. Это очень серьезные военные удары особенно по местам сборки ракет», — заявил военный эксперт.

Задача была еще и в том, чтобы раскрыть средства противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ и уничтожить их. Это важно для эффективной работы наших Воздушно-космических сил (ВКС) Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее издание Military Watch Magazin сообщило, что целями ракетных ударов ВС России на территории Украины были склады, где хранились западные крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, а также аэродромы, на которых находились самолеты для их запуска.

Утром в пятницу, 29 декабря, по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины был нанесен массированный удар. ВС России атаковали критически важные объекты: военный завод в Киеве и порт в Одессе. Также в результате взрывов повреждения получили склады и иные инфраструктурные объекты.

