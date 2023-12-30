Названы последствия поражения военных складов и аэродромов ВСУ
Поражение Вооруженными силами (ВС) России складов, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также аэродромов, несомненно, скажется на Вооруженных силах Украины (ВСУ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия ударов для Киева.
«Все коммуникации ВСУ нарушены. Удары нанесены по критически важным объектам. Последствия, несомненно, скажутся на ВСУ. Это очень серьезные военные удары особенно по местам сборки ракет», — заявил военный эксперт.
Задача была еще и в том, чтобы раскрыть средства противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ и уничтожить их. Это важно для эффективной работы наших Воздушно-космических сил (ВКС)
Ранее издание Military Watch Magazin сообщило, что целями ракетных ударов ВС России на территории Украины были склады, где хранились западные крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, а также аэродромы, на которых находились самолеты для их запуска.
Утром в пятницу, 29 декабря, по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины был нанесен массированный удар. ВС России атаковали критически важные объекты: военный завод в Киеве и порт в Одессе. Также в результате взрывов повреждения получили склады и иные инфраструктурные объекты.