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13:50, 30 декабря 2023Наука и техника

Названы последствия поражения военных складов и аэродромов ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: в результате ударов РФ коммуникации ВСУ нарушены

Фото: Danylo Pavlov / Reuters

Поражение Вооруженными силами (ВС) России складов, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и SCALP, а также аэродромов, несомненно, скажется на Вооруженных силах Украины (ВСУ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия ударов для Киева.

«Все коммуникации ВСУ нарушены. Удары нанесены по критически важным объектам. Последствия, несомненно, скажутся на ВСУ. Это очень серьезные военные удары особенно по местам сборки ракет», — заявил военный эксперт.

Задача была еще и в том, чтобы раскрыть средства противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ и уничтожить их. Это важно для эффективной работы наших Воздушно-космических сил (ВКС)

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса
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Ранее издание Military Watch Magazin сообщило, что целями ракетных ударов ВС России на территории Украины были склады, где хранились западные крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, а также аэродромы, на которых находились самолеты для их запуска.

Утром в пятницу, 29 декабря, по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины был нанесен массированный удар. ВС России атаковали критически важные объекты: военный завод в Киеве и порт в Одессе. Также в результате взрывов повреждения получили склады и иные инфраструктурные объекты.

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