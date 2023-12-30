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11:34, 30 декабря 2023Спорт

Российский боец UFC Павлович высказался о возможном переезде в США

Российский боец UFC Павлович заявил, что не хотел бы навсегда переезжать в США

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович высказался о возможном переезде в США. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не думал ли навсегда переезжать в США? Нет‑нет. Мне все нравится здесь. Как бы заезжено ни звучало — где родился, там и пригодился. Ездить выступать, готовиться — да. А жить — нет», — заявил спортсмен.

Он также рассказал о разном подходе в странах к питанию. «У нас люди больше готовят сами, а там больше кушают в фастфудах. Мне нельзя такую еду? Нет‑нет. Я могу поесть, но мне больше домашняя еда нравится», — рассказал Павлович.

12 ноября в рамках турнира UFC 295 в Нью-Йорке (США) Павлович проиграл британцу Тому Аспиналлу. Британец нокаутировал россиянина на второй минуте первого раунда и завоевал пояс временного чемпиона организации в тяжелом весе. В активе россиянина 18 побед и два поражения.

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      Алексей Гусев
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