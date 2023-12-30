Тренер назвала лучшие домашние упражнения в новогодние праздники

Тренер и диетолог Мария Волынкина назвала лучшие домашние упражнения для поддержания формы в новогодние праздники. Ее слова приводит NEWS.ru.

Эксперт выделила приседания. «Можно делать классические или приседания сумо, когда ноги шире плеч. Очень важный момент: колени смотрят в сторону носка», — отметила Волынкина.

Тренер также посоветовала делать махи ногами и разведение гантелей в сторону. «Если дома нет гантелей, можно использовать бутылки воды по литру или полтора», — добавила она.

Ранее фитнес-тренер Анна Федорова назвала упражнения, которые противопоказаны после новогоднего застолья. Она заявила, что не стоит выполнять интенсивные тренировки, которые могут негативно сказаться на пищеварении и общем самочувствии.