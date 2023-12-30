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11:10, 30 декабря 2023Спорт

Тренер российского клуба назвал допустимое количество пива для футболистов

Тренер «Химок» Джованни заявил, что футболистам можно выпивать стакан пива

Фото: Amie Johnson / Unsplash

Тренер по физической подготовке футбольного клуба «Химки» Сержио Джованни назвал допустимое количество пива, которое могут выпивать игроки. Его словам приводит «Матч ТВ».

Итальянский специалист отметил, что употреблять пиво после игры — абсолютно нормально. «Вопрос в количестве. Конечно, если выпить литр пива, это не очень хорошо. Но в этой жизни вредно все, что употребляется в неограниченных количествах. Даже если разом выпить два литра воды — это плохо», — подчеркнул Джованни.

По словам тренера российского клуба, футболистам лучше ограничиваться одним стаканом пива. «Я считаю, что игрокам нельзя запрещать все. С ними нужно разговаривать и объяснять — что произойдет, если они будут совершать те или иные действия», — добавил специалист.

28 августа главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о преимуществе пива перед газировкой для футболистов после матчей. «Пиво всегда лучше кока-колы или фанты, но ни в коем случае нельзя перебарщивать и выпивать по пять-семь бутылок — алкоголь плохо повлияет на организм! Одна или две бутылки после игры — нормально», — заявил он.

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      Алексей Гусев
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