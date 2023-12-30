Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:54, 30 декабря 2023Россия

В Белгороде отменили массовые мероприятия после обстрелов

Гладков: после обстрела в Белгороде и окрестностях отменили массовые мероприятия

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра Белгорода в городе и его окрестностях отменили массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил глава региона, массовые мероприятия были отменены в девяти приграничных муниципалитетах, а также в самом Белгороде и Яковлевском городском округе.

Кроме того, после атаки на город представления и спектакли отменили театры Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода, где в этот момент находилось множество мирных жителей. В результате атаки пострадало 108 человек, также не удалось спасти 14 белгородцев.

Комментируя произошедшее, МИД России заявил, что теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в Совбезе ООН и пообещали, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений Киева понесут неотвратимое наказание.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Киев пообещал выдвинуть России ультиматум. Что еще советник офиса Зеленского сказал о переговорах с Москвой?

      Раскрыт заработок хакеров

      Москалькова потребовала от международных органов осудить удар по Белгороду

      Киселев назвал смерть Соколова невосполнимой утратой

      Медведев высказался об ударе ВСУ по Белгороду

      В Госдуме высказались о переговорах с Украиной после атаки на Белгород

      В результате атаки ВСУ на Белгород погибли трое детей

      В Белгороде отменили массовые мероприятия после обстрелов

      Умер публицист Соколов

      Медведева упрекнула Тутберидзе во лжи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости