В Белгороде отменили массовые мероприятия после обстрелов

Гладков: после обстрела в Белгороде и окрестностях отменили массовые мероприятия

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) центра Белгорода в городе и его окрестностях отменили массовые мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил глава региона, массовые мероприятия были отменены в девяти приграничных муниципалитетах, а также в самом Белгороде и Яковлевском городском округе.

Кроме того, после атаки на город представления и спектакли отменили театры Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода, где в этот момент находилось множество мирных жителей. В результате атаки пострадало 108 человек, также не удалось спасти 14 белгородцев.

Комментируя произошедшее, МИД России заявил, что теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в Совбезе ООН и пообещали, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений Киева понесут неотвратимое наказание.