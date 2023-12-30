Власти продлили решение об отмене повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ

Правительство РФ продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ

Правительство России продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ. Соответствующую информацию публикует официальный Telegram-канал кабмина.

Отмечается, что в 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России 9,5 процента годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Это связано с тем, что при действующей ключевой ставке ЦБ 16 процентов годовых максимальная величина пеней оказалась бы несоразмерной сумме платежей россиян за ЖКУ.

«По Жилищному кодексу России величина пеней за неполное и несвоевременное внесение платы за ЖКУ определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки», — говорится в сообщении представителей власти.

В сентябре власти высказались об идее увеличить штрафы за просрочку оплаты ЖКУ. По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, ранее правительство заморозило расчеты пеней по старой ставке до конца 2023 года.