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13:18, 30 декабря 2023Среда обитания

Власти продлили решение об отмене повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ

Правительство РФ продлило отмену повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Правительство России продлило решение об отмене начисления повышенных пеней за просрочку платежей за ЖКУ. Соответствующую информацию публикует официальный Telegram-канал кабмина.

Отмечается, что в 2024 году при расчете пеней и штрафов за основу будет браться ключевая ставка Банка России 9,5 процента годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Это связано с тем, что при действующей ключевой ставке ЦБ 16 процентов годовых максимальная величина пеней оказалась бы несоразмерной сумме платежей россиян за ЖКУ.

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«По Жилищному кодексу России величина пеней за неполное и несвоевременное внесение платы за ЖКУ определяется с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки», — говорится в сообщении представителей власти.

В сентябре власти высказались об идее увеличить штрафы за просрочку оплаты ЖКУ. По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, ранее правительство заморозило расчеты пеней по старой ставке до конца 2023 года.

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      Екатерина Ештокина
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