Названы лучшие тренировки для здоровья после 40 лет

Врач травматолог-ортопед Илья Рогов назвал лучшие тренировки для здоровья после 40 лет. Его слова приводит Pradva.ru.

Рогов рекомендовал выбирать высокоинтенсивные интервальные тренировки, которые включают чередование высокой и низкой интенсивности. Например, выполнять упражнения на большой скорости в течение одной минуты, после чего стоит отдыхать минуту или медленно выполнять упражнения.

Врач заявил, что подобные тренировки защищают от остеоартрита и снижают риск развития диабета и ожирения. Кроме того, помогают нарастить мышечную массу, снизить вес и увеличить свободный тестостерон. Необходимо выполнять подобные упражнения не менее двух раз в неделю.

21 декабря фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.