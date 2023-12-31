Симоньян раскрыла судьбу участников голой вечеринки Ивлеевой на телеканалах

Глава RT Симоньян заявила, что участников вечеринки Ивлеевой вырезали из телешоу

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян заявила, что артистов, принявших участие в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, вырезали из новогодних шоу на федеральных каналах. Их судьбу она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Первому [каналу] и "России 1" пришлось перекроить свои "огоньки", по секундам вырезав оттуда Лолиту [Милявскую] и [Филиппа] Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усеченном виде, поскольку ведут финалы двух шоу», — заявила она.

Также журналистка призвала артистов помочь деньгами военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. «Новогоднее пожелание провинившимся от меня лично: искупите. Не надо кровью, можно ведь деньгами. Они у вас есть», — заключила Симоньян.

Многие участники голой вечеринки Ивлеевой столкнулись с последствиями ее посещения. В частности, певцы Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров и Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) лишились рекламных контрактов. В отношении Ивлеевой проводят налоговую проверку.

Вечеринка Ивлеевой проходила 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли звезды российского шоу-бизнеса, одеты согласно дресс-коду. Он предполагал минимум одежды. После того как фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения.