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17:01, 31 декабря 2023Интернет и СМИ

Симоньян раскрыла судьбу участников голой вечеринки Ивлеевой на телеканалах

Глава RT Симоньян заявила, что участников вечеринки Ивлеевой вырезали из телешоу
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян заявила, что артистов, принявших участие в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, вырезали из новогодних шоу на федеральных каналах. Их судьбу она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Первому [каналу] и "России 1" пришлось перекроить свои "огоньки", по секундам вырезав оттуда Лолиту [Милявскую] и [Филиппа] Киркорова. На НТВ они останутся в максимально усеченном виде, поскольку ведут финалы двух шоу», — заявила она.

Также журналистка призвала артистов помочь деньгами военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации. «Новогоднее пожелание провинившимся от меня лично: искупите. Не надо кровью, можно ведь деньгами. Они у вас есть», — заключила Симоньян.

Многие участники голой вечеринки Ивлеевой столкнулись с последствиями ее посещения. В частности, певцы Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров и Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) лишились рекламных контрактов. В отношении Ивлеевой проводят налоговую проверку.

Вечеринка Ивлеевой проходила 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли звезды российского шоу-бизнеса, одеты согласно дресс-коду. Он предполагал минимум одежды. После того как фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения.

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