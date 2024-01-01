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18:00, 1 января 2024Спорт

Интересовавший «Зенит» бразилец Бералдо перешел в ПСЖ

Футболист Лукас Бералдо, которым интересовался «Зенит», подписал контракт с ПСЖ
Лукас Бералдо

Лукас Бералдо. Фото: Ricardo Fernandes / Globallookpress.com

20-летний защитник молодежной сборной Бразилии и «Сан-Паулу» Лукас Бералдо перешел в ПСЖ. Об этом сообщает официальный сайт парижского клуба.

Ранее, по данным бразильских СМИ, Лукасом Бералдо интересовался питерский «Зенит» и предлагал «Сан-Паулу» 18 миллионов евро, но получил отказ. По неофициальной информации, ПСЖ заплатил за защитника 20 миллионов евро. Контракт с футболистом рассчитан на 5,5 года. В столице Франции Берардо будет играть под номером 35.

С 2020 года Лукас выступал за «Сан-Паулу». Он провел за основную команду 52 матча и забил 1 гол. В сентябре 2023-го защитник завоевал первый трофей в карьере, выиграв Кубок Бразилии.

23 декабря стало известно, что «Зенит» может остаться без еще одного бразильца. Защитника Роберта Ренана, который сейчас защищает цвета питерского клуба, хочет арендовать мадридский «Реал». По данным испанского издания AS, он подходит под ключевые критерии поиска «Реала»: Ренан левша, молод и стоит недорого. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в девять миллионов евро.

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      Илья Костин
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