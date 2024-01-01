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08:32, 1 января 2024Мир

В МИД России обвинили Запад в попытке подтолкнуть сербов к перевороту

Глава МИД Лавров: Запад толкает Сербию к перевороту, недовольный успехом Вучича
Сергей Лавров

Сергей Лавров . Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Запад в попытке подтолкнуть сербских граждан к перевороту из-за недовольства успехом действующего лидера Сербии Александра Вучича на выборах. Его слова приводит РИА Новости.

«Произошедшее в Белграде — это очередная попытка срежиссировать незаконный захват власти», — подчеркнул министр иностранных дел. Он добавил, что на Западе не готовы мириться с поддержкой Вучича и его политического курса сербскими избирателями.

Глава МИД также отметил, что в Сербии помнят, чем закончился госпереворот на Украине в 2014 году, поэтому протесты не стали массовыми, на них вышли несколько сотен человек, ситуация в стране осталась стабильной и контролируемой. Лавров пояснил, что люди не доверяют деятелям, которые на словах выступают против насилия, но на деле ведут себя иначе, в том числе игнорируют результаты волеизъявления граждан и провоцируют правоохранительные органы.

Ранее экс-глава агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин заявил, что Запад попытался повторить белорусский сценарий в Сербии, поддержав протесты, начавшиеся 17 декабря по итогам парламентских выборов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что протесты в Белграде организовали по «шаблонам из западных методичек». Она добавила, что организаторами уличных протестов являются активисты, которых финансируют различные структуры, управляемые извне.

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      Марина Совина
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