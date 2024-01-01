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14:11, 1 января 2024Спорт

Загитова объяснила использование слова «безызбежно»

Загитова заявила, что «безызбежно» — микс слов «безысходность» и «неизбежно»

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российская фигуристка Алина Загитова объяснила использование слова «безызбежно». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Имела в виду "неизбежно" и "безысходность". Как бы я это, видимо, совместила, и у меня получилось такое слово. Кстати, оно где-то есть в каком-то словаре, как оказалось. Допустим, я его читала, допустим, я взяла это слово оттуда», — пояснила олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года.

Впервые Загитова произнесла слово «безызбежно» летом 2023-го в студии перед матчем Sochi Hockey Open-2023. Впоследствии оно стало мемом. Фигуристка выпустила мерч с этим несуществующим словом, который, по ее словам, был распродан в первый же день.

В канун Нового года также Загитова высмеяла Евгению Медведеву. «На дворе 2024 год, а кто-то все еще в 2018-м», — написала она в соцсети, сопроводив пост эмодзи «плачущий человек».

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при.

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      Илья Костин
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