В МИД России высказались об обстреле Донецка в новогоднюю ночь

Захарова: только террористическое зверье могло обстрелять Донецк в Новый год

Только террористическое зверье могло обстрелять Донецк в новогоднюю ночь. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram. Таким образом она прокомментировала удары украинских войск.

По ее словам, войска Украины вели огонь по гражданским объектам. В связи с этим в Донецке есть пострадавшие среди мирных жителей. Подобные обстрелы могло совершить только «террористическое зверье», заявила дипломат.

Украинские войска в новогоднюю ночь обстреляли центр Донецка. По меньшей мере 15 ударов нанесли украинские военные по объектам города, 13 граждан оказались ранены. По словам жителя Донецка, сначала люди решили, что это салют, который начался после Нового года.