Четверо погибших, среди них военкор, 13 человек ранены. ВСУ обстреляли центр Донецка в новогоднюю ночь

Глава ДНР Пушилин: четыре человека погибли и 13 ранены при обстреле Донецка ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сразу после наступления Нового года обстреляли центр Донецка. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

В новогоднюю ночь ВСУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр Донецка, Калининский и Буденновский районы. Просьба всем оставаться в укрытиях, не подвергать себя опасности. Обстрел в любой момент может повториться Денис Пушилин глава ДНР

По состоянию на 2:00, по предварительной информации, четыре человека погибли, 13 получили ранения, отметил Пушилин. До этого он сообщал о трех погибших и семи раненых, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦЦК) ДНР, было выпущено 15 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО), из каких именно, не уточняется.

В результате обстрела погиб военкор, еще один журналист получил ранение

Во время удара по центру Донецка погиб военный корреспондент, еще один получил ранения, сообщили в оперативных службах региона. ВСУ обстреляли пятизвездочную гостиницу «Донбасс Палас».

Военкор Александр Сладков подтвердил информацию о коллегах. Он подчеркнул, что украинские военные преднамеренно ударили по мирным кварталам Донецка, в том числе по гостинице «Донбасс Палас», где нет ни военных штабов, ни расположений каких-либо подразделений, ни проживающих военачальников.

Журналист также указал на слова своего коллеги Андрея Руденко о том, что мудрым оказалось решение не устанавливать новогоднюю елку на площади Ленина, поскольку людей на улице оказалось бы больше.

Местные жители подумали, что запускался салют

Местный житель Константин рассказал, что при обстреле Донецка люди сначала подумали, что запускался фейерверк. Мужчина вышел на балкон в новогоднюю ночь и услышал звук взрыва.

Я думал, салют сначала, а потом как начало… Стекла дрожали, но мы внизу живем, поэтому дома закрыли нас всех Константин житель Донецка

Российские военкоры уточнили подробности обстрела

Российские военкоры в Telegram-каналах уточнили подробности обстрела. Как сообщают «Военкоры Русской Весны», массированная атака на Донецк и Токмак началась сразу после полуночи.

По Токмаку в Запорожской области наносились удары из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Куйбышевский район Донецка обстрелян из гаубиц натовского калибра 155 миллиметров, по Петровскому району города вели огонь кассетными снарядами.

В 00:10 по центру столицы ДНР были выпущены 15 ракет из РСЗО. Информацию подтвердил военкор Юрий Котенок.

Новый год для Донецка начинается с разрушений. ВСУ ведут интенсивный обстрел по городу. Бьют «кассетами» из РСЗО Юрий Котенок российский военкор

Военный корреспондент Евгений Лисицын уточнил, что часть ракет, выпущенных по Донецку в новогоднюю ночь, перехвачена силами российской противовоздушной обороны (ПВО).

Александр Сладков заявил, что по городу было выпущено два пакета РСЗО, возможно, из систем «Град» или «Ольха». Он сообщил, что огневой налет продолжался 25 минут. Журналист подчеркнул, что в городе нет и не было военных.

Противник бьет по центру столицы ДНР. Против артиллерии ПВО бессильна. Комментировать бессмысленно, мы и так все все понимаем — равный ответ ничего не даст Александр Сладков российский военкор

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.

