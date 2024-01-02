Голливудский актер восхитился фигуристкой Валиевой

Актер Алек Болдуин высказался о прокате фигуристки Камилы Валиевой

Американский актер Алек Болдуин высказался о прокате российской фигуристки Камилы Валиевой. Соответствующий комментарий он оставил под постом спортсменки в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Боже милостивый», — восхитился он. Так голливудский актер прокомментировал видео, на котором Валиева катается на льду в Парке Горького в Москве.

Это не первый раз, когда Алек Болдуин восхищается техникой Валиевой. В 2022 году он дважды обращался к российской фигуристке, отмечая ее талант. «Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — писал он.

24 декабря Валиева исполнила новый показательный номер на чемпионате России 2024 года, где спортсменка заняла третье место. После короткой программы она лидировала, однако в произвольной допустила падение, попытавшись исполнить элемент четверной тулуп.