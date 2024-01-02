Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
Сегодня
08:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Брисбен (ж)
Словакия U20
3:4
Завершен
Финляндия U20
U20 ЧМ-2024|1/4 финала
Канада U20
2:3
Завершен
Чехия U20
U20 ЧМ-2024|1/4 финала
США U20
7:2
Завершен
Латвия U20
U20 ЧМ-2024|1/4 финала
Швеция U20
3:2
Завершен
Швейцария U20
U20 ЧМ-2024|1/4 финала
Вест Хэм Юнайтед
0:0
Завершен
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|20-й тур
23:43, 2 января 2024Спорт

Голливудский актер восхитился фигуристкой Валиевой

Актер Алек Болдуин высказался о прокате фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Американский актер Алек Болдуин высказался о прокате российской фигуристки Камилы Валиевой. Соответствующий комментарий он оставил под постом спортсменки в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Боже милостивый», — восхитился он. Так голливудский актер прокомментировал видео, на котором Валиева катается на льду в Парке Горького в Москве.

Это не первый раз, когда Алек Болдуин восхищается техникой Валиевой. В 2022 году он дважды обращался к российской фигуристке, отмечая ее талант. «Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — писал он.

24 декабря Валиева исполнила новый показательный номер на чемпионате России 2024 года, где спортсменка заняла третье место. После короткой программы она лидировала, однако в произвольной допустила падение, попытавшись исполнить элемент четверной тулуп.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

      Захарова ответила на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

      Мэр Белгорода призвал жителей не выкладывать фото и видео обстрелов

      Гладков назвал площадь повреждений от ракетного удара в Белгороде

      Минобороны сообщило о сбитых над Белгородской областью ракетах «Точка-У»

      Зеленский подсчитал число выпущенных по Украине ракет

      Голливудский актер восхитился фигуристкой Валиевой

      СБУ заявила о демонтаже транслировавших работу ПВО в Киеве веб-камер

      Шольцу предрекли скорую отставку

      В Белгороде прозвучали взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости