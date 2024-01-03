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11:43, 3 января 2024Спорт

Польский шахматист отказался жать руку россиянину на чемпионате мира

Поляк Дуда отказался жать руку россиянину Хисматуллину на ЧМ по быстрым шахматам

Фото: IMAGO / Norbert Wienold / Globallookpress.com

Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказать пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам. Об этом сообщает TVP SPORT в соцсети X.

Хисматуллин перед началом встречи протянул руку Дуде, однако тот жестом показал, что не ответит на приветствие. По регламенту за это поляка могли дисквалифицировать, но россиянин не стал подавать протест. Матч в Самарканде завершился вничью.

Ранее от рукопожатий с россиянками отказалась украинка Анна Музычук. Победившая на ЧМ по блицу россиянка Валентина Гунина заявила, что ее не смущает поведение соперницы, так как ситуация в мире является непростой.

В ноябре Международная федерация шахмат продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.

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      Дарья Коршунова
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