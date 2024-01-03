В ФШР отреагировали на отказ поляка пожать руку россиянину на чемпионате мира

Директор ФШР Ткачев осудил поляка Дуду за отказ пожать руку Хисматуллину на ЧМ

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев отреагировал на отказ польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам. Его комментарий приводит «Матч ТВ».

Ткачев осудил поведение Дуды, назвав его плохо воспитанным молодым человеком. «Жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведет», — отметил он.

Также Ткачев рассказал, что Хисматуллин мог подать протест, после которого Дуду, вероятнее всего, оштрафовали бы. «Дениса знаю много лет, он предпочитает доказывать свою правоту на шахматной доске, а не в комиссиях по этике», — заключил он.

Ранее стало известно, что Хисматуллин перед началом встречи протянул руку Дуде, однако тот жестом показал, что не ответит на приветствие. Матч завершился вничью.