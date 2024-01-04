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03:31, 4 января 2024Бывший СССР

Киевляне раскрыли последствия ударов по городу

N-TV: украинцы оценили удары по Киеву как худшие за долгое время
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Настрой жителей Киева после ударов по военной инфраструктуре украинской столицы оказался подорван. К такому выводу пришел корреспондент немецкого телеканала N-TV Гордиан Фриц.

«Я поговорил с киевлянами. Они сказали, что это худшие удары по городу за долгое время. Это бьет по морали, по настроениям людей», — заявил он. При этом репортер признал, что обстрелам подверглись военные предприятия и склады с оружием.

2 января Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киеве и его пригородах. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пять дней по стране было выпущено более 500 ракет и дронов.

Одной из целей оказалась мастерская, занимавшаяся разработкой и модернизацией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко, в настоящее время являющийся военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил, что материальный ущерб от прилета ракеты еще не подсчитан.

Также стало известно, что в ходе российского ракетного удара получила повреждения фабрика М-Тас, военную одежду которой носит президент Украины Владимир Зеленский. Кроме одежды, предприятие производит тактическое снаряжение, обувь и другие аксессуары.

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      Марина Совина
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