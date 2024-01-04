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16:20, 4 января 2024Мир

Во Франции признали превосходство России над Украиной в воздухе

Французский генерал Клермон: Россия имеет превосходство над Украиной в воздухе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший глава французской Государственной службы авиационной безопасности, корпусной генерал авиации Брюно Клермон признал, что Россия имеет значительное превосходство над Украиной в воздухе. В интервью журналу Valeurs Actuelles он отметил, что данное обстоятельство препятствует продвижению украинских войск.

По словам генерала, «российские Военно-воздушные силы и Военно-морской флот практически не пострадали» за время конфликта, а вот «украинское контрнаступление провалилось».

Клермон также заметил, что из-за большого числа разного западного оборудования, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), Киев сталкивается со сложностями в сферах снабжения и логистики.

В сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский указывал, что Россия в ходе конфликта имеет превосходство в небе, что сильно мешает контрнаступлению Вооруженных сил республики. В связи с этим он тогда призывал союзников предоставить Киеву истребители.

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      Варвара Кошечкина
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