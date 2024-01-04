Дюпон-Эньян: санкции против российских алмазов разрушают экономики стран Запада

Страны Запада разрушают свои экономики, вводя санкции против России. Об этом заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в соцсети X.

«В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о двенадцатом пакете санкций, на этот раз против российских алмазов», — возмутился политик.

По его мнению, власти западных стран разрушают собственные экономики ради финансирования «бесконечного конфликта».

3 января глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил о введении санкции против российской алмазодобывающей компании «Алроса» и ее гендиректора Павла Маринычева. В декабре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал введенные Европейским союзом санкции против российских алмазов предсказуемыми, пообещав, что в стране их будут обходить.

В рамках 12-го пакета санкций Евросоюз и страны «Большой семерки» (G7) решили запретить ввоз бриллиантов из России с 2024 года. С 1 января ограничения введут против добытых или обработанных в стране алмазов, а с 1 марта — против российских камней, обработанных третьими странами. С 1 сентября запрет коснется выращенных в лаборатории бриллиантов, ювелирных изделий и часов с бриллиантами весом от 0,5 карата и выше.