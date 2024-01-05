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19:52, 5 января 2024Спорт

ПСЖ обвинили в неуплате налогов за трансфер Неймара

Представители властей Франции помогли ПСЖ обойти уплату налогов за Неймара

Фото: Naoki Nishimura / Globallookpress.com

ПСЖ обвинили в неуплате налогов за трансфер Неймара в 2017 году. Об этом сообщается на сайте радиостанции RMC Sport.

Помогали обходить налоговое законодательство представители французских властей. В расследовании фигурируют бывший вице-президент Национального собрания Франции Юге Ренсон, нынешний министр внутренних дел Жеральд Дарманен, в 2017-м занимавший пост министра общественных средств, и глава канцелярии в тот период Дарманен Жером Фурнель. Сообщается, что именно Фурнель предложил ПСЖ варианты того, как избежать выплаты в URSSAF — французскую организацию, отвечающую за сбор социальных отчислений. Это помогло ПСЖ не выплачивать от 67 до 224 миллионов евро.

Переход Неймара из «Барселоны» в ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро стал рекордной сделкой в истории футбола. Формально трансфер оплатили представители Неймара, а не французский клуб, чтобы помочь ПСЖ избежать нарушения финансового fair-play.

4 января сообщалось, что во Франции начали расследование из-за трансфера бразильца Неймара в «Пари Сен-Жермен» в 2017 году.

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      Илья Костин
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