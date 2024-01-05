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18:19, 5 января 2024Спорт

Российская чемпионка мира рассказа об отсутствии общения с украинками

Российская шахматистка Анастасия Боднарук заявила, что не общается с украинками

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Российская чемпионка мира по рапиду Анастасия Боднарук рассказа об отсутствии общения с украинскими шахматистками. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет», — заявила Боднарук. Россиянка добавила, что на ее психологическом состоянии не сказывается и отсутствие возможности выступать на турнирах под российским флагом.

Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду, который состоялся в Самарканде в конце декабря 2023 года. В финале россиянка на тай-брейке победила представительницу Индии Хампи Конеру со счетом 2,5 — 1,5. В ходе турнира Боднарук провела партию с трехкратной чемпионкой мира по быстрым шахматам украинкой Анной Музычук. После матча спортсменки не стали обмениваться рукопожатиями.

Международная федерация шахмат позволяет российским и белорусским шахматистам выступать на международных турнирах под флагом организации. Допуск распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.

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      Андрей Стрельцов
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