Бывший тренер сборной России сравнил Карпина с Жириновским

Бывший тренер сборной России Игнатьев сравнил Карпина с Жириновским

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о нынешнем наставнике национальной команды Валерии Карпине. Его слова приводит Sport24.

«Своей прямотой и тем, как рубит правду топором, Карпин напоминает мне Владимира Вольфовича Жириновского», — отметил Игнатьев, добавив, что, Карпин не пытается защищаться, а говорит так, как оно есть.

7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Карпина на два матча, один из которых — условно.

3 декабря Карпин критически оценил проведение матча в сильный снегопад. «Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он.