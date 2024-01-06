Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
2:1
Завершен
Цзюнчэн Шан
Гонконг
Динамо М
7:1
Завершен
Куньлунь Ред Стар
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
4:3
3-й период
live
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Интер М
1:0
2-й тайм
live
Верона
Италия - Серия А|19-й тур
Эльче
Сегодня
20:00 (Мск)
Жирона
Кубок Испании|1/16 финала
Филадельфия Флайерз
Сегодня
21:00 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
00:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:42, 6 января 2024Спорт

Бывший тренер сборной России сравнил Карпина с Жириновским

Бывший тренер сборной России Игнатьев сравнил Карпина с Жириновским

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о нынешнем наставнике национальной команды Валерии Карпине. Его слова приводит Sport24.

«Своей прямотой и тем, как рубит правду топором, Карпин напоминает мне Владимира Вольфовича Жириновского», — отметил Игнатьев, добавив, что, Карпин не пытается защищаться, а говорит так, как оно есть.

7 декабря Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Карпина на два матча, один из которых — условно.

3 декабря Карпин критически оценил проведение матча в сильный снегопад. «Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям. Что значат бои за этот населенный пункт?

      На Украине назвали «мобилизацию» словом года

      Назван срок поставки обещанных Данией F-16 на Украину

      В Японии обнаружили находившуюся пять суток под завалами 90-летнюю женщину

      Бывший тренер сборной России сравнил Карпина с Жириновским

      Турецкие рыбаки нашли в сетях морскую мину

      Житель Алтая устроил стрельбу возле сельского бара

      В США оценили судьбу Одессы и Харькова

      На Украине признали возможность России продолжать массированные удары

      Прирост наличных у жителей России за год составил около двух триллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости