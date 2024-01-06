В России отреагировали на перенос Данией поставки F-16 Украине

Депутат Швыткин: Дания перенесла поставку F-16 Украине из-за внутренней политики

Власти Дании могли перенести поставку шести американских истребителей F-16 Украине из-за внутриполитической ситуации в стране. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Думаю, население Дании принуждает руководство страны понимать, что нужно работать на свою страну, а не на Украину, которая является плацдармом, чтобы по возможности ослабить наше государство. И население страны, думаю, делает все возможное, чтобы они повернулись лицом к собственному населению», — отреагировал на решение Копенгагена депутат.

По мнению парламентария, российские силы в любом случае готовы к тому, что американские военные самолеты появятся у Киева.

Отправка самолетов F-16, конечно, изменит ситуацию не в лучшую сторону. Вместе с тем наши Вооруженные силы готовы к такому развитию событий. Какая бы бронетанковая и авиационная техника ни прибывала со стороны наших недругов, подпитывая врагов в лице Украины, она успешно поражается со стороны наших воинских подразделений Юрий Швыткин депутат Госдумы

Как сообщило издание Berlingske со ссылкой на Минобороны Дании, страна перенесла на второй квартал текущего года отправку Украине первых шести F-16. При этом Копенгаген планировал передать Киеву машины к Новому году. Газета также пишет, что украинские летчики уже совершают учебные полеты и будут готовы участвовать в военных действиях весной.

В августе 2023 году Дания и Нидерланды заявили, что поставят Украине американские F-16. Одним из условий было обучение украинских пилотов.