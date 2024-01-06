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15:55, 6 января 2024Культура

Немецкий певец назвал причину своей особой любви к россиянам

Немецкий певец Fancy рассказал о большой душе россиян

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Исполнитель евродиско из Германии Манфред Алоис Зегит, выступающий под сценическим псевдонимом Fancy, назвал причину своей особой любви к концертам в России. Об этом сообщает «Пятый канал».

Зегит заявил, что много раз бывал в России и находит россиян очень интересными слушателями. «Я думаю, у русских людей глубокая душа. У них большая душа. И вы это чувствуете. Мне нравится Россия», — рассказал певец в интервью телеканалу.

Исполнитель приехал в Россию, чтобы принять участие в фестивале «Легенды Ретро FM», который возобновился после длительного перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

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Fancy прославился благодаря песням в стиле итало-диско и евродиско. Он был особенно популярен во второй половине 1980-х годов.

Ранее сообщалось, что российский эстрадный певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, стал доверенным лицом президента России Владимира Путина. Исполнитель опубликовал видео, на котором подписывает документ о согласии получить почетную должность.

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