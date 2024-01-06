«Толстый троллинг» Кадыров объяснил предложение обменять пленных ВСУ на снятие санкций с его семьи

Кадыров назвал троллингом США предложение обменять пленных ВСУ на снятие санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свое предложение отпустить 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с его родственников. Свое заявление он назвал толстым троллингом США.

Список украинских бойцов он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, посетившему Грозный. «Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит», — заявил Кадыров. По его словам, заявление было сделано для того, чтобы «показать истинное лицо американских политиков».

Глава Чечни выразил уверенность, что Вашингтон не решится вычеркнуть из черного списка его мать, супругу и несовершеннолетних детей, не имеющих никакого отношения к политике. «Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут», — отметил он.

Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить Рамзан Кадыров глава Чечни

При этом Кадыров пошутил, что его самого из санкционного списка исключать не нужно, можно даже «добавить чуть-чуть» ограничительных мер.

Кадыров назвал бойцов ВСУ бедолагами

Свое заявление Кадыров сделал на построении сотрудников силовых структур в Грозном, на котором присутствовали больше 25 тысяч бойцов в полной экипировке. «У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске», — уточнил он.

Глава ЧР отметил, что российская сторона хорошо обращается с попавшими в плен солдатами, потому что «они бедолаги, они не виноваты на самом деле». При передаче списка также была показана видеозапись с пленными. На видео украинские бойцы сообщили, что было предложено освободить 20 пленных при условии снятия санкций с членов семьи Кадырова, его самолетов и лошадей.

До этого Кадыров призвал украинских военных одуматься и не идти на смерть. Он отметил, что ВСУ несут ежедневные потери на западной окраине Клещеевки, и призвал украинских рядовых и командование одуматься.

Под санкции попали не только родственники Кадырова, но и его лошади

Весной 2023 года Кадыров рассказал о возвращении домой своего чистокровного жеребца по кличке Зазу, который с 2014 года содержался на конюшне в Чехии из-за введенных в отношении руководителя региона санкций. Возвращение скакуна обошлось ему в 18 тысяч долларов.

В 2019 году Кадыров заявлял о ненависти США к его лошадям.

В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам Рамзан Кадыров глава Чечни

В 2015 году министерство финансов Чехии отказалось выплачивать призовые за победу скакунов главы Чечни в связи с тем, что политик включен в санкционные списки Евросоюза.

Кадыров включен в Книгу рекордов России как человек, против которого введено наибольшее количество санкций. Впервые он попал в санкционный список Евросоюза 26 июля 2014 года за «подрыв территориальной целостности Украины».

Сам глава Чечни говорил, что счастлив находиться в санкционных списках, так как попал в них, защищая религию и безопасность государства. Кроме того, политик собирается выйти на мировой рекорд по числу введенных ограничений.