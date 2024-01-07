Кучеров возглавил гонку бомбардиров сезона НХЛ

Кучеров набрал 3 очка в матче с «Бостоном» и возглавил гонку бомбардиров в НХЛ

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Бостоне и завершилась со счетом 7:3 (2:1, 2:2, 3:0) в пользу хозяев. Россиянин Никита Кучеров признан второй звездой матча. Также он записал на свой счет две голевые передачи, за счет чего вышел на четвертое место в списке лучших ассистентов в истории «Тампы» с 492 передачами в активе.

Кроме того, Кучеров вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров регулярного сезона-2023/24 НХЛ. Набрав три очка в матче с «Бостоном», российский форвард возглавил гонку с 67 баллами (28 голов и 39 передач) и опередил нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона, на счету которого 65 очков.

Ранее Никита Кучеров первым достиг отметки в 60 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Россиянин выступает за «Тампу» с 2013 года, за это время он дважды выиграл Кубок Стэнли. Он занимает третье место среди действующих российских хоккеистов НХЛ по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах.

