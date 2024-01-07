Иммунолог рассказал об опасности болезни умершей 20-летней спортсменки

Иммунолог Крючков: причину смерти спортсменки Середы нужно тщательно изучить

Вероятность развития осложнений гриппа А для молодых людей очень небольшая, поэтому причину смерти 20-летней конькобежки Анастасии Середы необходимо очень тщательно изучить, считает генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях гриппа А.

«Это заболевание представляет наибольшую опасность для детей до трех лет, пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин», — сообщил Крючков.

Риски осложнений для подростков, молодых людей и даже людей среднего возраста без особых сопутствующих факторов риска очень невелики. Это тот случай, который нужно особенно тщательно изучить, потому что это не очень типично для гриппа Николай Крючков иммунолог

По словам иммунолога, обнаружение гриппа типа А в организме спортсменки не исключает того, что она могла быть заражена и другой, более серьезной инфекцией, которая и вызвала осложнения.

«Кроме того, сам грипп А со временем может заменяться вторичной бактериальной инфекцией, которая может внести существенную лепту в ухудшение прогноза. Помимо этого, возможно влияние на сердечно-сосудистую систему, которое тоже увеличивает риски. Также возможно развитие пневмонии», — заключил он.

В ночь на 7 января в возрасте 20 лет умерла российская конькобежка Анастасия Середа. Ее называли одной из самых перспективных молодых спортсменок отечественного шорт-трека. Представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков сообщил, что предварительной причиной смерти является грипп А, который дал осложнения на мозг. По словам Третьякова, спортсменка почти месяц была в коме.