РФС примет участие в конгрессе УЕФА в феврале

РФС примет участие в конгрессе УЕФА 8 февраля 2024 года в Париже

Российский футбольный союз (РФС) примет участие в ближайшем конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил президент РФС Александр Дюков.

По словам функционера, состав делегации, которая отправится на мероприятие, уже определен. Заседание конгресса УЕФА состоится 8 февраля в Париже.

В декабре прошлого года все члены исполкома РФС сочли бессмысленным переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА). Было решено, что организация продолжит контактировать с УЕФА по возвращению россиян на турниры.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвовала в квалификации Евро-2024.