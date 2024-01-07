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10:57, 7 января 2024Спорт

Российская теннисистка снялась с турнира перед матчем с украинкой

Теннисистка из РФ Потапова снялась с турнира перед матчем с украинкой Цуренко

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россиянка Анастасия Потапова снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Спортсменка отметила, что пропустит соревнования из-за травмы, полученной на предыдущем турнире. Потапова добавила, что будет готовиться к Australian Open.

В матче 1/16 финала турнира в Аделаиде Потапова должна была встретиться с украинкой Лесей Цуренко. Теннисистка занимает 28-е место в рейтинге WTA. Ее соперница располагается на 32-й строчке.

Ранее Цуренко сочла, что россияне должны бойкотировать Игры-2024 в Париже в знак солидарности с недопущенными соотечественниками. «Поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору», — отметила она.

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      Алексей Гусев
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