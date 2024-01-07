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23:14, 7 января 2024Мир

Стало известно о пострадавших в результате теракта в окрестностях Иерусалима

Полиция Израиля: два человека пострадали в результате теракта около Иерусалима

Фото: Reuters

Два человека получили ранения в результате теракта в окрестностях Иерусалима, об этом сообщила полиция Израиля в соцсети X (бывшая Twitter).

«Теракт с использованием транспортного средства имел место на контрольно-пропускном пункте (КПП) "Рас-Биду"», — подчеркнули в правохранительных органах. В результате теракта пострадали два человека — они получили легкие травмы. Полиция сообщила, что устроившего теракт удалось нейтрализовать.

30 ноября в Иерусалиме была открыта стрельба на автобусной остановке недалеко от въезда в Иерусалим. Стало известно, что троих пострадавших спасти не удалось, шесть человек были ранены, террористы — ликвидированы.

Радикальное палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт на въезде в Иерусалим.

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      Марина Совина
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