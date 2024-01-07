ВСУ потеряли уже полмиллиона солдат. Как это скажется для Украины на фронте?

Экс-генпрокурор Украины Луценко оценил потери ВСУ в полмиллиона человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными в ходе спецоперации (СВО). Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой».

Луценко выразил мнение, что власти должны назвать гражданам реальные цифры потерь украинской армии, чтобы мотивировать их служить в ВСУ.

По-другому вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными байками о том, что могут служить все, кто угодно, кроме меня, невозможно. Да, это будет шок. Но, в конце концов, такой шок привел полмиллиона в военкоматы 24 февраля Юрий Луценко бывший генеральный прокурор Украины

О потерях ВСУ стало известно в США

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис также предположил, что потери ВСУ составляют около 500 тысяч солдат. Он отметил, что украинская армия, скорее всего, неспособна провести новую наступательную операцию, поскольку испытывает нехватку почти всех категорий вооружения и оборудования.

«Внезапно после летнего контрнаступления они просят дополнительно полмиллиона солдат, и это говорит о том, что (...) потери, вероятно, уже близки к этой цифре и может даже выше (...). Сейчас у нас есть косвенное подтверждение тому, что потери ВСУ ошеломляюще высоки», — сказал отставной военный.

Фото: Marko Djurica / Reuters

Последствия от потери ВСУ полумиллиона солдат оценили

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» оценил потери полумиллиона украинских солдат для ВСУ. Он отметил, что на Украине появился дефицит солдат, которых можно поставить в строй.

Полмиллиона — это огромная цифра. Кроме того, эти полмиллиона — это юноши в возрасте от 20 до 35 лет. То есть это наиболее работоспособные, физически здоровые мужчины, которые могли держать оружие и выполнять задачи в боевой обстановке. Сейчас уже средний возраст доходит до 45 лет. А с новой мобилизацией он перевалит за 50 и будет подходить к 60. А шестидесятилетний мужчина на поле боя, даже если он физически активен, не такой солдат, каким был 20 и 25 лет назад Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Также Матвийчук рассказал о понятии «устойчивость обороны», которое зависит от многих факторов, один из которых — наличие мобилизационного резерва и обученность личного состава армии. «Ни того, ни другого сейчас у ВСУ не наблюдается», — заключил он.

Минобороны РФ уточнило потери ВСУ на купянском направлении

Министерство обороны России (МО РФ) ранее рассказало о потерях ВСУ в зоне СВО. 5 января сообщалось, что за неделю подразделения «Западной» группировки российских войск отразили на купянском направлении 18 атак ВСУ. По оценке военного ведомства, в результате Украина потеряла более 485 военных.

В конце декабря Донецкой народной республике (ДНР) российские войска нанесли поражение украинской армии в районе населенных пунктов Переездное, Раздоловка, Клещеевка, Васюковка, Шумы, Андреевка и Богдановка. Здесь общие потери ВСУ составили до 350 военнослужащих убитыми и ранеными.

Военные ВСУ отказываются выполнять боевые задачи и мечтают о ранении

На фоне высоких потерь живой силы оставшиеся на фронте украинские военные отказываются выполнять боевые задачи. Об этом стало известно из записей радиоперехватов раненых бойцов. Один из них рассказывал, что у него около 20 процентов поражения легких, произошли смещения дисков позвоночника, которые ему вправили. Военный заявил, что отказ от выполнения боевых задач в подразделении — это не единичный случай, а массовая акция. «Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать», — говорил солдат.

Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне проведения специальной военной операции.. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал со слов знакомого военнослужащего, что бойцы ВСУ мечтают получить ранение, чтобы отправиться в увольнение и немного отдохнуть. Командующий группировкой «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский также признал сложности с личным составом на передовой, по его словам, бойцы «не такие свежие, не такие отдохнувшие». Генерал заявил, что сейчас все бригады прорабатывают способы дать отдых личному составу.

Нехватку солдат на Украине хотят решить за счет мобилизации

Мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года. В стране ведутся широкие дискуссии по поводу законопроекта, предполагающего радикальное ужесточение этого процесса: он исключает категорию ограниченной годности к военной службе, снижает максимальный призывной возраст с 27 до 25 лет, а также вводит различные ограничительные меры для военнообязанных и резервистов, уклоняющихся от службы.

Законопроект внесен правительством в Верховную Раду, но его отправят на доработку. На фоне обсуждения изменения в законодательстве главком ВСУ Валерий Залужный признал, что армии не хватает солдат, но предлагаемый закон о мобилизации лучше не принимать.

В то же время он признал необходимость пополнения армии и предложил украинским депутатам сами идти на фронт, если они не обеспечат достаточный уровень мобилизации.